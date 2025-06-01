Рязань атаковали БПЛА, поврежден жилой дом

«В День защиты детей террористы предприняли очередную атаку на наш регион. По предварительной информации, пострадавших нет. Осколком сбитого БПЛА повреждена крыша одного из жилых домов, оценивается материальный ущерб», — написал глава региона. На месте работают оперативные службы.