Рязань атаковали БПЛА, поврежден жилой дом
«В День защиты детей террористы предприняли очередную атаку на наш регион. По предварительной информации, пострадавших нет. Осколком сбитого БПЛА повреждена крыша одного из жилых домов, оценивается материальный ущерб», — написал глава региона. На месте работают оперативные службы.
Рязань 1 июня атаковали БПЛА, поврежден жилой дом, сообщил губернатор Павел Малков в соцсетях.
«В День защиты детей террористы предприняли очередную атаку на наш регион. По предварительной информации, пострадавших нет. Осколком сбитого БПЛА повреждена крыша одного из жилых домов, оценивается материальный ущерб», — написал глава региона.
На месте работают оперативные службы.
Напомним, на территории Рязани объявлена беспилотная опасность.