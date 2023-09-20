Мэрия через суд требует сделать проезд в часы пик на путепроводе в Рязани свободным

Мэрия через суд требует сделать проезд в часы пик на путепроводе в Рязани свободным. Заявление опубликовали на сайте регионального Арбитражного суда.

Администрация направила инвестиционной компании «РПД-Рязань» заявление о том, чтобы те обеспечили жителей города возможностью оплачивать проезд без полной остановки транспорта.

Также мэрия подавала иск о том, чтобы обеспечить безостановочный проезд транспорта по путепроводу в час пик в рабочие дни с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 с сохранением оплаты проезда.

Как указано в документе, суд отклонил ходатайство из-за того, что требования в установленный срок заявителем не выполнены.