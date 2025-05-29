Рядом с платным путепроводом в Рязани хотят построить еще один бесплатный

«Мы в непростом диалоге с собственником платного путепровода, постепенно добиваемся подвижек, в том числе через суд. Правильно было бы построить еще один путепровод. Мы запрашивали технические условия у РЖД, есть понимание, где и как это можно сделать», — отметил политик. Он подчеркнул, что пока финансирование на «этот дорогой проект не предусмотрено».

Рядом с платным путепроводом в Рязани хотят построить еще один бесплатный. Об этом 29 мая заявил губернатор Павел Малков.

«Мы в непростом диалоге с собственником платного путепровода, постепенно добиваемся подвижек, в том числе через суд. Правильно было бы построить еще один путепровод. Мы запрашивали технические условия у РЖД, есть понимание, где и как это можно сделать», — отметил политик.

Он подчеркнул, что пока финансирование на «этот дорогой проект не предусмотрено».