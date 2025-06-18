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В Рязани за три месяца нашли 11 детей, распивающих алкоголь в общественных местах
Как сообщили на комитете гордумы по соцвопросам, распитие алкоголя в общественных местах замечено за 11 подростками, наркотики употреблял один несовершеннолетний, по употреблению никотиносодержащей продукции рассмотрели восемь. Еще 250 материалов рассмотрено по родителям, которые исполняли свои обязанности ненадлежащим образом. По состоянию на 1 апреля 2025 года 53 ребенка от 10 до 17 лет находятся в социально опасном положении. С ними проводят индивидуальную работу.

В Рязани за три месяца 2025 года районные комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели 11 материалов по подросткам, которые выпивали в общественных местах. Об этом сообщили на комитете гордумы по соцвопросам в среду, 18 июня.

Как сообщили на комитете, распитие алкоголя в общественных местах замечено за 11 подростками, наркотики употреблял один несовершеннолетний, по употреблению никотиносодержащей продукции рассмотрели восемь. Еще 250 материалов рассмотрено по родителям, которые исполняли свои обязанности ненадлежащим образом.

По состоянию на 1 апреля 2025 года 53 ребенка от 10 до 17 лет находятся в социально опасном положении. С ними проводят индивидуальную работу.

Напомним, рязанцы регулярно жалуются на подростков, распивающих алкоголь в центре города. 7 июня на улице Почтовой в Рязани подросток напал на продавца воздушных шариков.

Одного несовершеннолетнего арестовали после того, как он прыгал на полицейской машине и распивал в общественном месте.