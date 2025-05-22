Подростка, прыгавшего на полицейской машине в Рязани, арестовали
В материалах дела указано, что 20 мая суд продлил срок задержания несовершеннолетнего на 72 часа. В пресс-службе суда сказали журналисту РЗН. Инфо, что это вся информация, которую можно разглашать — преступник несовершеннолетний.
17-летнего подростка, прыгавшего на полицейской машине в Рязани, арестовали. Соответствующая информация размещена на сайте Советского суда.
В материалах дела указано, что 20 мая суд продлил срок задержания несовершеннолетнего на 72 часа.
В пресс-службе суда сказали журналисту РЗН. Инфо, что это вся информация, которую можно разглашать — преступник несовершеннолетний.
Напомним, 11 мая рязанцы засняли подростка, прыгавшего на полицейской машине.
Вскоре сотрудники полиции задержали его. Позднее он еще раз попался на глаза правоохранительным органам, распивая алкоголь в общественном месте.