Подростка, прыгавшего на полицейской машине в Рязани, арестовали

В материалах дела указано, что 20 мая суд продлил срок задержания несовершеннолетнего на 72 часа. В пресс-службе суда сказали журналисту РЗН. Инфо, что это вся информация, которую можно разглашать — преступник несовершеннолетний.

17-летнего подростка, прыгавшего на полицейской машине в Рязани, арестовали. Соответствующая информация размещена на сайте Советского суда.

В материалах дела указано, что 20 мая суд продлил срок задержания несовершеннолетнего на 72 часа.

В пресс-службе суда сказали журналисту РЗН. Инфо, что это вся информация, которую можно разглашать — преступник несовершеннолетний.

Напомним, 11 мая рязанцы засняли подростка, прыгавшего на полицейской машине.

Вскоре сотрудники полиции задержали его. Позднее он еще раз попался на глаза правоохранительным органам, распивая алкоголь в общественном месте.