Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
12°
Втр, 13
Срд, 14
11°
ЦБ USD 80.89 0.03 13/05
ЦБ EUR 90.11 -2.03 13/05
Нал. USD 83.00 / 83.00 12/05 18:20
Нал. EUR 93.50 / 94.95 12/05 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
33 572
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
51 034
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
36 010
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
43 729
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Полицейские задержали подростка, который прыгал на полицейской машине в Рязани
Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 11 мая, на улице Почтовой. Сотрудники полиции задержали 17-летнего рязанца. Молодого человека доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали подростка, который прыгал на полицейской машине в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 11 мая, на улице Почтовой.

Сотрудники полиции задержали 17-летнего рязанца.

Молодого человека доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.