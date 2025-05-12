Полицейские задержали подростка, который прыгал на полицейской машине в Рязани
Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 11 мая, на улице Почтовой. Сотрудники полиции задержали 17-летнего рязанца. Молодого человека доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицейские задержали подростка, который прыгал на полицейской машине в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 11 мая, на улице Почтовой.
Сотрудники полиции задержали 17-летнего рязанца.
Молодого человека доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.