17 летнего рязанца, прыгавшего на полицейской машине, снова задержали

После того, как рязанец прыгал на полицейской машине, его доставили в ОМВД России по Советскому району. «Спустя всего несколько часов он снова попался на глаза полицейским — теперь уже с распитием алкогольных напитков в общественных местах (ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ)», — говорится в сообщении.

17 летнего рязанца, прыгавшего на полицейской машине, снова задержали. Об этом 12 мая сообщили в группе «Русская Община | Рязань» в «ВК».

После того, как рязанец прыгал на полицейской машине, его доставили в ОМВД России по Советскому району.

«Спустя всего несколько часов он снова попался на глаза полицейским — теперь уже с распитием алкогольных напитков в общественных местах (ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ)», — говорится в сообщении.

Напомним, в Рязани молодой человек прыгал на полицейской машине, за ним устроили погоню. Позже установили его личность.

Фото: группа «Русская Община | Рязань» в «ВК»