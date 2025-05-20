Рязанцы возмутились толпами подростков на улице Почтовой

По словам автора поста, в центре города несовершеннолетние по выходным устраивают беспорядки, драки и оставляют после себя грязь, в том числе в ближайших дворах. «Время пол одиннадцатого, а тусовка продолжается. Это дети 13-15 лет. Это уже крик о помощи. Чего ждет власть? Большой беды? Надо организовывать досуг молодежи. И комендантский час для несовершеннолетних разве не в силе?», — говорится в сообщении.

Рязанцы возмутились толпами подростков на улице Почтовой. Об этом во вторник, 20 мая, сообщил Telegram-канал «Рязань».

По словам автора поста, в центре города несовершеннолетние по выходным устраивают беспорядки, драки и оставляют после себя грязь, в том числе в ближайших дворах.

«Время пол одиннадцатого, а тусовка продолжается. Это дети 13-15 лет. Это уже крик о помощи. Чего ждет власть? Большой беды? Надо организовывать досуг молодежи. И комендантский час для несовершеннолетних разве не в силе?», — говорится в сообщении.