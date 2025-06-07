В Рязани подросток напал на продавца воздушных шариков

На кадрах видно, как молодой человек подбегает к продавцу и начинает его бить держателем для светящихся шаров. Неизвестный нанес несколько ударов, после чего убежал. Официальная информация о случившемся не поступала.

На улице Почтовой в Рязани подросток напал на продавца воздушных шариков. Об этом сообщили 7 июня в соцсетях.

На кадрах видно, как молодой человек подбегает к продавцу и начинает его бить держателем для светящихся шаров. Подросток нанес несколько ударов, после чего убежал.

Официальная информация о случившемся не поступала.

Видео с места можно посмотреть по ссылке .

Кадры: Telegram-канал «ТОПОР | Новости Рязани»