В Рязани подросток напал на продавца воздушных шариков
На кадрах видно, как молодой человек подбегает к продавцу и начинает его бить держателем для светящихся шаров. Неизвестный нанес несколько ударов, после чего убежал. Официальная информация о случившемся не поступала.
На улице Почтовой в Рязани подросток напал на продавца воздушных шариков. Об этом сообщили 7 июня в соцсетях.
На кадрах видно, как молодой человек подбегает к продавцу и начинает его бить держателем для светящихся шаров. Подросток нанес несколько ударов, после чего убежал.
Официальная информация о случившемся не поступала.
Видео с места можно
Кадры: Telegram-канал «ТОПОР | Новости Рязани»