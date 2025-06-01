SHOT: задержан водитель фуры, из которой запускали дроны, атаковавшие Рязань

По предварительной информации, фуры, с которых осуществлялся запуск коптеров в Ивановской и Рязанской областях также обнаружены, с водителями «работают». Все дроны в этих регионах ранее были сбиты и не достигли целей.

Задержан водитель фуры, из которой запускали дроны, атаковавшие Рязань. Об этом сообщил SHOT.

По предварительной информации канала, фуры, из которых запускали коптеры в Ивановской и Рязанской областях обнаружены, «с водителями „работают“».

Отмечается, что все дроны в этих регионах ранее сбили, они не достигли целей.

Напомним, Рязань атаковали БПЛА, поврежден жилой дом. Пострадавших нет. Позже в Минобороны сообщили, что ВСУ пытались атаковать аэродром в Рязанской области FPV-дронами.