На территории Рязани объявлена беспилотная опасность
Информация об угрозе атаки БПЛА поступила в 13:08. Рязанцев призвали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». Ранее в соцсетях сообщали о громких хлопках в Московском районе города.
На территории Рязани объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает РСЧС.
Информация об угрозе атаки БПЛА поступила в 13:08. Рязанцев призвали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».
Ранее в соцсетях сообщали о громких хлопках в Московском районе города.
Позже стало известно, что Рязань атаковали БПЛА, поврежден жилой дом.