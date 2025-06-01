На территории Рязани объявлена беспилотная опасность

Информация об угрозе атаки БПЛА поступила в 13:08. Рязанцев призвали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». Ранее в соцсетях сообщали о громких хлопках в Московском районе города.

На территории Рязани объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает РСЧС.

Информация об угрозе атаки БПЛА поступила в 13:08. Рязанцев призвали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».

Ранее в соцсетях сообщали о громких хлопках в Московском районе города.

Позже стало известно, что Рязань атаковали БПЛА, поврежден жилой дом.