В Рязанской области отменили беспилотную опасность

Угрозу атаки БПЛА отменили с 14:58. Она действовала с 13:08. «Отбой угрозы БПЛА на территории г. Рязани и Рязанской области. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении.

В Рязанской области отменили беспилотную опасность. Об этом сообщает РСЧС.

Угрозу атаки БПЛА отменили в 14:58. Она действовала с 13:08.

«Отбой угрозы БПЛА на территории г. Рязани и Рязанской области. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении.

Напомним, Рязань атаковали БПЛА, поврежден жилой дом.

Затем в Минобороны рассказали, что ВСУ пытались атаковать аэродром в Рязанской области FPV-дронами. Кроме того, выяснилось, что их запускали из фур, водитель задержан.