Рязанскую область снова атаковали БПЛА

Средствами ПВО с 11:30 до 15:00 над российскими регионами уничтожено и перехвачено 34 украинских беспилотника. Из них 15 — над Орловской областью, 7 — над Курской, 6 — над Тульской, 3 — над территорией Московского региона, 2 — над Рязанской областью, 1 — над Брянской.

Рязанскую область снова атаковали украинские БПЛА. Об этом сообщило Минобороны.

Средствами ПВО с 11:30 до 15:00 над российскими регионами уничтожено и перехвачено 34 украинских беспилотника. Из них 15 — над Орловской областью, 7 — над Курской, 6 — над Тульской, 3 — над территорией Московского региона, 2 — над Рязанской областью, 1 — над Брянской.

Напомним, ночью и утром 21 мая над Рязанской областью сбили по три БПЛА. Губернатор региона Павел Малков сообщал, что разрушений и пострадавших нет.

Кроме того, стало известно, откуда запускали БПЛА, атаковавшие Рязанскую область.