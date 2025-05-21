Над Рязанской областью уничтожили еще три БПЛА
С 8:00 до 11:30 дежурные средства ПВО сбили 39 украинских беспилотников самолетного типа: 30 БПЛА — над Орловской областью; три — над Рязанской областью; два — над Курской областью; по одному — над Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Республикой Крым. Напомним, ночью над Рязанской области перехватили три беспилотника. По словам губернатора Павла Малкова, пострадавших и разрушений нет. Позже стало известно, откуда запускали БПЛА, атаковавшие Рязанскую область.
Над Рязанской областью утром 21 мая уничтожили еще три БПЛА. Об этом сообщило Минобороны.
Всего с 8:00 до 11:30 дежурные средства ПВО сбили 39 украинских беспилотников самолетного типа:
- 30 БПЛА — над Орловской областью;
- три — над Рязанской областью;
- два — над Курской областью;
- по одному — над Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Республикой Крым.
Напомним, ночью над Рязанской области перехватили три беспилотника. По словам губернатора региона Павла Малкова, пострадавших и разрушений нет.
Позже стало известно, откуда запускали БПЛА, атаковавшие Рязанскую область.