Над Рязанской областью уничтожили еще три БПЛА

С 8:00 до 11:30 дежурные средства ПВО сбили 39 украинских беспилотников самолетного типа: 30 БПЛА — над Орловской областью; три — над Рязанской областью; два — над Курской областью; по одному — над Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Республикой Крым. Напомним, ночью над Рязанской области перехватили три беспилотника. По словам губернатора Павла Малкова, пострадавших и разрушений нет. Позже стало известно, откуда запускали БПЛА, атаковавшие Рязанскую область.