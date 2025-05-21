Над Рязанской областью сбили три украинских БПЛА
Всего за ночь над российскими регионами уничтожили 159 беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Павел Малков прокомментировал атаку. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Над Рязанской областью сбили три украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Всего за ночь над российскими регионами уничтожили 159 беспилотных летательных аппаратов:
- 51 БпЛА — над Брянской областью;
- 47 БпЛА — над территорией Орловской области;
- 37 БпЛА — над территорией Курской области;
- шесть БпЛА — над территорией Московского региона;
- пять БпЛА — над территорией Владимирской области;
- три БпЛА — над территорией Рязанской области;
- по одному БпЛА — над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.
Губернатор Павел Малков прокомментировал атаку. По его словам, пострадавших и разрушений нет.