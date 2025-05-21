Стало известно, откуда запускали БПЛА, атаковавшие Рязанскую область

Отмечается, что беспилотники запускались из Сумской, Днепропетровской и Одесской областей. По данным канала, целью массированной атаки были промышленные предприятия и морские порты. Удалось установить, что около половины дронов были кустарного производства с размахом крыльев от 1,5 до 2 метров.