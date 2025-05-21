Малков прокомментировал вторую атаку БПЛА на Рязанскую область
По его словам, пострадавших и материального ущерба нет. Напомним, в Минобороны сообщали, что с 8:00 до 11:30 дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Рязанской областью.
Губернатор Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область. Пост об этом он разместил в соцсетях.
По словам главы региона, пострадавших и материального ущерба нет.
Напомним, в Минобороны сообщали, что с 8:00 до 11:30 21 мая дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Рязанской областью.
Кроме того, регион пытались атаковать ночью 21 мая. Над Рязанской областью перехватили три БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.
Позже стало известно, откуда запускали БПЛА, атаковавшие Рязанскую область.