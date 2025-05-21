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Малков прокомментировал вторую атаку БПЛА на Рязанскую область
По его словам, пострадавших и материального ущерба нет. Напомним, в Минобороны сообщали, что с 8:00 до 11:30 дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Рязанской областью.

Губернатор Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область. Пост об этом он разместил в соцсетях.

По словам главы региона, пострадавших и материального ущерба нет.

Напомним, в Минобороны сообщали, что с 8:00 до 11:30 21 мая дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Рязанской областью.

Кроме того, регион пытались атаковать ночью 21 мая. Над Рязанской областью перехватили три БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

Позже стало известно, откуда запускали БПЛА, атаковавшие Рязанскую область.