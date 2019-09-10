Культура без купюр. В чем причина ликвидации рязанского филиала МГИК?

Учебный год начался с неприятных известий: в столице решили закрыть последний филиал Московского института культуры — рязанский «кулек». На сегодняшний день в нем работают около 60 преподавателей и учатся около 400 студентов. На сайте филиала говорится, что «Рязанский филиал МГИК — единственная образовательная организация высшего образования на территории Рязанской области, где есть необходимые условия и неповторимая творческая атмосфера для обучения профессиям в сфере культуры и искусства».

Корреспондент RZN.info пообщался с преподавателями и студентами филиала, а также забрался на крышу здания и оценил ее состояние.

Лиха беда начало

В первый день учебного года, 2 сентября, руководитель рязанского филиала Александр Трушин сообщил студентам, что институт закроют. Причиной такого решения ученого совета московского вуза стало « критическое состояние » здания. Руководство вуза заявило, что «кульку» необходима полная замена кровли, стропильной системы и чердачных перекрытий, чтобы избежать обрушения в ближайшую зиму. Более того, в сообщении говорится, что почти на 100% изношены деревянные перекрытия над спортивным и актовым залами. Также не забыли упомянуть про обрушение элементов декора здания и фасадной штукатурки, отметив, что это опасно для прохожих.

По словам бывшего руководителя филиала, а ныне заместителя директора Владимира Калинина, здание находится в федеральной собственности и средства на его ремонт и реконструкцию должен выделять учредитель — министерство культуры. Мужчина отметил, что институт не может ремонтировать здание «своими силами» и, даже если бы это было возможно, для приведения в норму нужна серьезная сумма, а ее может обеспечить только федеральный минкульт.

«Если говорить о состоянии здания, то уже столько было публикаций в СМИ, что сейчас трудно разобраться, кто прав и кто виноват. С одной стороны, преподносится информация, что здание аварийное, однако акт региональной инспекции по охране памятников культуры и наследия не указывает на это. Если говорить о деньгах, то каждый год в Рязань выделяются средства на зарплаты, уплату налогов и коммунальных услуг, но в финансовом плане нет ни строчки о проведении ремонтно-восстановительных работ. При всем желании филиалу не на что и нечем ремонтировать здание», — сказал Калинин.

Собеседник отметил, что администрация «кулька» в течении нескольких лет просила помочь с ремонтом. «Мы отправляли в Москву акт государственной инспекции, но от руководства не было ответа, — сказал заместитель директора. — Также нам говорили, что отправили заявку на выделение денег в министерство культуры. Но все безрезультатно».

На вопрос, почему нынешний директор упорно отказывается от комментариев, бывший руководитель заявил, что рано что-либо официально говорить, когда на руках нет официального приказа о закрытии филиала.

«Мы, по сути, не можем ничего утверждать, так как вся эта неразбериха происходит только „на словах“ и в Рязань не прислали ни одного документа, говорящего о закрытии филиала. Но, при этом, весь научно-преподавательский коллектив и студенты переживают и готовы бороться за свой вуз», — отметил собеседник.

Под крышей дома своего…

Вот уже третий год вокруг здания «кулька» на улицах Ленина и Есенина установлено ограждение от падающей лепнины. Внутри все гораздо хуже. Вместе с заместителем директора филиала по административно-хозяйственной работе Александром Мешковым мы посмотрели верхний этаж, чердак и крышу здания.

Больше всего от протечек пострадали актовый и малый залы, также «досталось» и аудиториям. Как видно на фотографиях, из-за стекающей с крыши воды облупились штукатурка и краска на стенах, балки прогнили.

«Днем внутри чердака тепло, а ночью все остывает. Из-за этого зимой кровля на дереве начинает „играть“. А хуже всего, что, когда кровлю перестилали, ее насквозь прошили гвоздями. Из-за этого все постепенно износилось», — сказал Мешков, показывая на торчащий крепеж. — Ведь даже уплотнения нет — неудивительно, что вся крыша, как сито".

Кроме того, на кровле установили так называемые «снегозадержатели». Это железные опоры для снега, чтобы тот глыбами не падал с крыши. Снег, действительно, задерживается, а тающая вода стекает по отверстиям от крепежей внутрь здания.

По словам замдиректора филиала по административно-хозяйственной работе, дырявая крыша повлекла за собой разрушение стены с внутренней части фасада. Наледь скапливается между стеной и кровлей и практически «выталкивает» кирпичи из стены. По той же причине разрушаются декоративные кирпичные столбики на крыше и несколько лет кряду опадает лепнина. Примерная цена реконструкции крыши и реставрации фасада здания — не менее 20 миллионов рублей.

«Мы просто хотим творить»

«Весной нам сказали: разбирайте аудитории, снимайте стенды, аппаратуру, декорации, свет. Мы все размонтировали, свалили, можно сказать, в мешки, — вспоминают преподаватели. — Весь март по зданию ходили рабочие и замеряли. Потом ремонт перенесли на лето. Говорили, что точно сделают к вступительным экзаменам».

Доцент кафедры искусств Роман Маркин, уверен, что «обещания Москвы не внушают надежды». По его словам, рязанских студентов может ждать судьба тульских. Когда закрыли тульский филиал, студентов перевели в головной вуз, но после первой или второй сессии многих из них просто отчислили.

По мнению техника института Оксаны Тимченко, в институте сейчас процветает «циничная ложь и беспредел со стороны московского головного вуза, начиная от финансовых затрат на ремонт до мнимого повышения зарплат преподавателям, вплоть с 2014 года».

«Я живу в этом здании изо дня в день уже 12 лет. Мы здесь все единая семья: и преподаватели, и студенты. Более того, здесь учатся и работают династиями. Люди приезжают учиться сюда со всей страны, даже при отсутствии бюджетных мест. Все преподаватели в курсе ситуации и, по сути, в Москве не могут единолично решить нас закрыть», — отметила она.

Напомним, учредителем учебного заведения является федеральный минкульт и на имя его руководителя — Владимира Мединского студенты написали петицию и опубликовали видеобращение, пытаясь защитить вуз.

По словам одного из активистов, среди учащихся вуза создадут инициативную группу, которая будет не только собирать всю информацию, но и стараться максимально привлечь внимание к институту, участвуя во всевозможных акциях и проводя свои.

К слову, в этом году в «кулек» пришли учиться около пятидесяти студентов. И все на платной основе, потому что филиалу не выделили бюджетных мест. По словам преподавателей, некоторые приехали с Дальнего Востока.

За время работы учебное заведение выпустило около девяти тысяч специалистов, которые являются работниками культуры практически во всех регионах центральной полосы, занимают должности от заведующих сельскими клубами до министров культуры.