Сумма взяток, в получении которых обвиняется Петина, перевалила за 100 миллионов

По версии следствия, на тот момент вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков предложил Петиной, которая занимала должность замминистра здравоохранения региона, получать взятки от предпринимателей, поставляющих медоборудование, за выигрыши в тендерах. Она согласилась с предложением, экс-чиновники разработали преступный план. Ирина Петина получила взяток на 144 миллиона рублей. Петина виновной себя не признала, с обвинением не согласна. В частности, ей было непонятно, каким образом она могла посодействовать предпринимателям в закупках, если это не было ее обязанностью.

Стала известна сумма взяток, в получении которых обвиняется экс-сенатор Рязанской области Ирина Петина. Обвинительное заключение зачитали на заседании в Советском суде, на котором 3 октября была корреспондент РЗН. Инфо.

В удовлетворении ходатайства об отводе судьи Ирине Петиной отказали. В начале заседания она заявляла, что не доверяет суду.

Взятки Ирине Петиной передавали сотрудники ООО «Фармвест» и «Керамед» Глеб Кондратьев и Людмила Кондратьева (по последним данным, оба задержаны), директор компании «Медгрупп» Дмитрий Печников, директор «Диамеда» Авдеев, предприниматель Артем Негов с подконтрольной организацией «Прогресс» (3 сентября Негов приговорен к штрафу 550 тысяч рублей в пользу государства), директор компании «Костромская медтехника» Герасимов, а также директор «Орбиты» Анисимов.

В схеме передачи денег участвовал бизнесмен Александр Канунников и приближенный Грекова Николай Пивоваров (по данным СМИ, Пивоваров — фигурант дела о банде в сфере ритуальных услуг в ростовском суде).

Как выяснило следствие, после получения денег от компаний Петина передавала часть средств бывшему вице-губернатору Игорю Грекову. Тот же оказывал покровительство платившим ему предпринимателям при заключении государственных контрактов на поставку медоборудования.

В случае последнего эпизода с «Орбитой» директора Анисимова, Петина не занимала должность замминистра минздрава, и деньги Грекову не передавала. Взятку по этому эпизоду в размере не менее 43 миллионов она получила в 2010—2013 годах.

Всего по версии следствия, Ирина Петина получила взяток на 144 миллиона рублей.

Предприниматели передавали деньги разными способами — через третьих лиц, лично, оставляли у Петиной в квартире в ее отсутствие, через уже известную туалетную комнату при кабинете Грекова.

«Мне также непонятно, каким образом господин Греков мог осуществлять контроль в сфере закупок, если согласно закону это должна была делать ФАС», — подчеркнула экс-чиновница.

Она тоже обратила внимание, что точные сроки ее деяний в обвинении не указаны.

«Где-то с 2010 года… непонятно, что именно я сделала. Вы нарушаете мое право на защиту, отказывая в возможности предоставления алиби. Я не осуществляла закупки, я не формировала некие перечни, я не имела на это права», — заявила Петина в суде.

Следующее заседание состоится 7 октября.

Напомним, В 2022 году был задержан директор компании «Фармвест» Глеб Кондратьев. Через три месяца арестована Людмила Кондратьева.

Также был арестован бизнесмен Александр Канунников.

Бывшего сенатора от Рязанской области Ирину Петину задержали в июле 2023 года. Петина обвиняется в шести эпизодах получения взяток по статье 290 части 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Отметим, Игорь Греков осужден на 17 лет строгого режима. Сумма штрафов, которые бывшему чиновнику необходимо выплатить по решению суда, составляет 400 миллионов рублей.

С другими подробностями уголовных дел экс-чиновников можно ознакомиться в сюжете РЗН. Инфо.