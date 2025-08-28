Рязань
Дело экс-сенатора Ирины Петиной рассмотрят в Рязани
Петина содержалась в московском СИЗО с 2024 года. Там же продлевалось ее содержание под арестом.

С подробностями дел Игоря Грекова и Ирина Петиной можно ознакомиться в сюжете РЗН. Инфо.