Дело экс-сенатора Ирины Петиной рассмотрят в Рязани

Согласно карточке дела, оно поступило в Советский суд 12 августа. Предварительное слушание назначено на 2 сентября. Петина обвиняется в шести эпизодах получения взяток по статье 290 части 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Напомним, по данным следствия, в период с 2011 года по 2014 год, а также в 2020 году Петина, занимая должность замминистра здравоохранения, лично и через посредника получила взятку от руководителей рязанского и московского предприятий в размере более 45 миллионов рублей и 12,5 миллиона рублей соответственно за оказание помощи в заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области с указанными предприятиями.

Петина содержалась в московском СИЗО с 2024 года. Там же продлевалось ее содержание под арестом.

