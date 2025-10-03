Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
13°
Сбт, 04
15°
Вск, 05
17°
ЦБ USD 81.01 -0.49 03/10
ЦБ EUR 95.34 -0.3 03/10
Нал. USD 81.86 / 82.00 03/10 13:15
Нал. EUR 96.75 / 97.87 03/10 13:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 095
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 320
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 394
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 445
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Экс-сенатор Рязанской области Петина заявила об отводе судьи на первом заседании
Бывшая сенатор Рязанской области Ирина Петина на первом заседании 3 октября в Советском суде ходатайствовала об отводе судьи. Петина заявила, что военнообязана из-за медицинского образования, рассказала о хронических заболеваниях и пояснила, что не доверяет судье. Адвокаты поддержали её, усомнившись в беспристрастности судьи из-за отказа в важных ходатайствах, нарушающих принцип состязательности сторон. Защитница подчеркнула, что Петина более двух лет пыталась доказать невиновность в СИЗО, но суд ее игнорировал. Прокурор заявил, что оснований для отвода нет. Суд удалился для решения.

Бывший сенатор Рязанской области Ирина Петина ходатайствовала об отводе судьи на первом заседании. Это произошло в пятницу, 3 октября, в Советском суде.

В начале заседания Ирина Петина заявила, что военнообязана из-за медицинского образования, но звания она не имеет. Также Петина рассказала о ряде хронических заболеваний.

После экс-чиновница заявила ходатайство об отводе судьи.

«У суда были все основания вернуть дело прокурору. Судья не принимала законные решения на предварительных заседаниях. Так что я не могу вам доверять, ваша честь», — сказала Петина.

Ее поддержали адвокаты. Они поставили под вопрос беспристрастность судьи.

«В вашей объективности Ирина Петина не сомневалась в начале, но вы отказали в удовлетворении важных ходатайств, например, о дополнительных материалах. Вы уже знаете исход дела, поэтому так относитесь к делу. У нас существует принцип состязательности сторон. В ходе предварительного следствия защита заявляла ходатайство о финансовых средствах свидетелей и взяткодателей. Вы отказали. Соответственно, этот принцип не соблюдается», — подчеркнула защитник.

Адвокат также обратила внимание, что более двух лет Петина находилась в СИЗО, пытаясь доказать, что невиновна. Выяснилось, что экс-чиновница два часа выступала на предварительном заседании, но «суд ее не услышал».

Прокурор позицию не поддержал, пояснив, что законных оснований для отвода судьи нет.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Напомним, бывшего сенатора от Рязанской области Ирину Петину задержали в июле 2023 года вместе с экс-вице-губернатором Игорем Грековым.

Их дело о получении взяток в особо крупном размере передали в центральный аппарат СК России.

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков получил наказание в виде 17 лет строгого режима. Позднее Рязанский областной суд изменил приговор, снизив время содержания в тюрьме на один месяц. Сумма штрафов, которые бывшему чиновнику необходимо выплатить по решению суда, составляет 400 миллионов рублей. Дело Грекова рассматривали в Рязани.

В 2025 году стало известно, что суд по делу экс-сенатора Ирины Петиной также пройдет в Рязани. Экс-чиновница обвиняется в шести эпизодах получения взяток по статье 290 части 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

С другими подробностями дел Игоря Грекова и Ирины Петиной можно ознакомиться в сюжете РЗН. Инфо.