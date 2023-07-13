Задержаны бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков и экс-сенатор Ирина Петина

Задержаны бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков и экс-сенатор Ирина Петина. Об этом сообщила «Новая газета-Рязань» со ссылкой на собственный источник.

Грекова задержали утром в четверг, 13 июля, в Ростове-на-Дону. Петину задержали на день раньше, 12 июля. Отмечается, что операцию проводили московские силовики. По информации портала «Видсбоку», Петину поместили в СИЗО в Рязани.

Задержания прошли в рамках дела о закупках медицинского оборудования.

Игорь Греков занимал пост рязанского вице-губернатора с 2017 по 2021 годы. В 2020 году рязанка попросила президента России Владимира Путина присвоить политику звание Героя России.

Ирина Петина с 2011 года была замминистра здравоохранения Рязанской области. В 2020 году она стала сенатором от региона. Спустя два года ее полномочия прекратились, продлевать их не стали.