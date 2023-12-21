Уголовное дело Петиной и Грекова передали в Москву

Как отметил источник, дело о получении взяток в особо крупном размере по закупкам передали в центральный аппарат СК России.

Уголовное дело экс-сенатора и бывшего замминистра здравоохранения региона Ирины Петиной и бывшего вице-губернатора Игоря Грекова передали в Москву. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Как отметил источник, дело о получении взяток в особо крупном размере по закупкам передали в центральный аппарат СК России.

Отмечается, что во вторник, 19 декабря, Железнодорожным районным судом Рязани по ходатайству следователя по особо важным делам по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики продлен срок содержания под стражей Игорю Грекову до 22 марта 2024 года включительно.

Кроме того, 20 декабря продлили срок ареста и Ирине Петиной, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ, тоже до 22 марта.