В Рязанском районе стартовала «Гонка Чемпионов»

Первыми выступили биатлонистки. Они появились на лыжной трассе в 12:30. Следом за ними выйдут мужчины.

В субботу, 4 января, на территории биатлонного комплекса «Алмаз» в поселке Варские в Рязанском районе стартовал турнир по биатлону и лыжным гонкам «Гонка Чемпионов». Об этом сообщил корреспондент РЗН. инфо.

Первыми выступили биатлонистки. Они появились на лыжной трассе в 12:30. В 13:10 выйдут мужчины.

Напомним, «Гонка Чемпионов» пройдет 4 и 5 января 2025 года на территории комплекса «Алмаз». Призовой фонд — 12 000 000 рублей.

Ранее организаторы «Гонки Чемпионов» перепутали лыжников с биатлонистами. В частности, на автограф-картах российской лыжницы Анастасии Кулешовой (Седовой) указали, что она биатлонистка. Организаторы извинились за ошибку.

Позже стало известно, что олимпийский чемпион Александр Большунов снялся с соревнований.

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