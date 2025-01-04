В Рязанском районе стартовала «Гонка Чемпионов»
Первыми выступили биатлонистки. Они появились на лыжной трассе в 12:30. Следом за ними выйдут мужчины.
В субботу, 4 января, на территории биатлонного комплекса «Алмаз» в поселке Варские в Рязанском районе стартовал турнир по биатлону и лыжным гонкам «Гонка Чемпионов». Об этом сообщил корреспондент РЗН. инфо.
Первыми выступили биатлонистки. Они появились на лыжной трассе в 12:30. В 13:10 выйдут мужчины.
Напомним, «Гонка Чемпионов» пройдет 4 и 5 января 2025 года на территории комплекса «Алмаз». Призовой фонд — 12 000 000 рублей.
Ранее организаторы «Гонки Чемпионов» перепутали лыжников с биатлонистами. В частности, на автограф-картах российской лыжницы Анастасии Кулешовой (Седовой) указали, что она биатлонистка. Организаторы извинились за ошибку.
Позже стало известно, что олимпийский чемпион Александр Большунов снялся с соревнований.
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