Организаторы «Гонки Чемпионов» в Рязани извинились перед спортсменами за ошибку

В субботу, 4 января, перед началом «Гонки чемпионов» на пресс-конференции организаторы извинились, что перепутали лыжников с биатлонистами.

В Рязанском районе в субботу, 4 января, перед началом «Гонки чемпионов» на пресс-конференции организаторы извинились, что перепутали лыжников с биатлонистами. Об этом сообщили «Рязанские новости».

«Это просто ошибка. Приношу извинения перед всеми лыжниками, которых мы определили в сборную России по биатлону», — заявил исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак.

Напомним, «Гонка Чемпионов» пройдет на территории БК «Алмаз» в поселке Варские Рязанского района 4 и 5 января. Организаторы соревнований перепутали лыжников с биатлонистами. В частности, на автограф-картах российской лыжницы Анастасии Кулешовой (Седовой) указали, что она биатлонистка.

Позже стало известно, что олимпийский чемпион Александр Большунов снялся с соревнований.

Фото: «Рязанские новости»

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