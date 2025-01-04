В Рязани организаторы «Гонки Чемпионов» перепутали лыжников с биатлонистами

Так, речь идет о российской лыжнице Анастасии Кулешовой (Седовой), которую назвали биатлонисткой

В Рязани организаторы «Гонки Чемпионов» массово перепутали лыжников с биатлонистами. Об этом 4 января сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

В частности, российская лыжница Анастасия Кулешова (Седова) в соцсетях рассказала, что организаторы указали на автограф-картах, что она биатлонистка.

Напомним, 4 и 5 января пройдет «Гонка Чемпионов» (0+). На территории рязанского БК «Алмаз» соберутся лыжники и биатлонисты. Дмитрий Губерниев будет комментировать соревнования.

Ранее он оценил уборку дорог от гололеда в Рязани.

Видео: Telegram-канал Анастасии Кулешовой