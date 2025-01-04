Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 04
-2°
Вск, 05
-3°
Пнд, 06
-5°
ЦБ USD 101.68 1.15 29/12
ЦБ EUR 106.1 0.15 29/12
Нал. USD 102.50 / 103.10 04/01 09:00
Нал. EUR 106.10 / 110.00 04/01 09:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
Вчера 15:15
2 557
Как провести новогодние выходные в Рязани. Подборка мероприятий
Рязанцев ожидают длинные выходные. Если вы не хотите пр...
2 января 2025 15:18
6 485
Пять лучших блюд от похмелья
Слабость, сухость во рту, головная боль, ощущения «внут...
1 января 15:30
5 675
Первая зарплата и опыт работы. Студенты технологического колледжа расс...
В течение двух недель студенты 3-го и 4-го курсов техно...
27 декабря 2024 14:09
11 879
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Олимпийский чемпион Александр Большунов снялся с «Гонки чемпионов» в Рязани
Александр Большунов не выступит на «Гонке чемпионов» из-за болезни. Его на соревнованиях в Рязани заменит Егор Митрошин

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не выступит в лыжно-биатлонной «Гонке чемпионов» в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) в своем Telegram-канале.

«Александр Большунов не выступит на „Гонке чемпионов“ из-за болезни. Его на соревнованиях в Рязани заменит Егор Митрошин», — говорится в сообщении.

Напомним, гонка пройдет 4-5 января на территории рязанского БК «Алмаз». Организаторы массово перепутали лыжников с биатлонистами.

Фото: Telegram-канал Союза биатлонистов России

0+