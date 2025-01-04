Олимпийский чемпион Александр Большунов снялся с «Гонки чемпионов» в Рязани

Александр Большунов не выступит на «Гонке чемпионов» из-за болезни. Его на соревнованиях в Рязани заменит Егор Митрошин

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не выступит в лыжно-биатлонной «Гонке чемпионов» в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) в своем Telegram-канале.

«Александр Большунов не выступит на „Гонке чемпионов“ из-за болезни. Его на соревнованиях в Рязани заменит Егор Митрошин», — говорится в сообщении.

Напомним, гонка пройдет 4-5 января на территории рязанского БК «Алмаз». Организаторы массово перепутали лыжников с биатлонистами.

Фото: Telegram-канал Союза биатлонистов России

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