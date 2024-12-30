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В Рязанском районе состоится международный забег лыжников и биатлонистов
Призовой фонд — 12 000 000 рублей.

В рязанском лыжно-биатлонном комплексе состоится международная «Гонка героев». Об этом сообщается на сайте соревнований.

Уникальный забег лучших лыжников и биатлонистов из России и Республики Беларусь — соревнования «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонка Чемпионов» — пройдет 4 и 5 января 2025 года на территории комплекса «Алмаз».

На одной площадке встретятся 40 профессионалов лыжного спорта и биатлона, спортсмены с мировым именем, чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, победители этапов Кубка мира и Кубка IBU.

Призовой фонд — 12 000 000 рублей.

Кроме соревнований на лыжне, в программе:

  • брейкданс-команда, чемпионы мира по версии Battle of the Year;
  • «Уралбэнд», танцующий оркестр;
  • команда чирлидер-поддержки, победители Кубка Мира;
  • шоу ростовых фигур;
  • автограф-сессия со спортсменами.

Добраться на меропиятие можно будет бесплатно. Точки старта: торговый центр «Круиз» и Театральная площадь Рязани.

Кроме того, с 10 по 12 января на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» в Рязани пройдет этап Кубка России по биатлону с участием лучших биатлонистов России.

Программа рязанского этапа разделена на три соревновательных дня и включает в себя шесть гонок у мужчин и женщин — спринт, гонку преследования и большой масстарт.

Возрастное ограничение 0+.