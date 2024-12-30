В Рязанском районе состоится международный забег лыжников и биатлонистов

В рязанском лыжно-биатлонном комплексе состоится международная «Гонка героев». Об этом сообщается на сайте соревнований.
Уникальный забег лучших лыжников и биатлонистов из России и Республики Беларусь — соревнования «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонка Чемпионов» — пройдет 4 и 5 января 2025 года на территории комплекса «Алмаз».
На одной площадке встретятся 40 профессионалов лыжного спорта и биатлона, спортсмены с мировым именем, чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, победители этапов Кубка мира и Кубка IBU.
Призовой фонд — 12 000 000 рублей.
Кроме соревнований на лыжне, в программе:
- брейкданс-команда, чемпионы мира по версии Battle of the Year;
- «Уралбэнд», танцующий оркестр;
- команда чирлидер-поддержки, победители Кубка Мира;
- шоу ростовых фигур;
- автограф-сессия со спортсменами.
Добраться на меропиятие можно будет бесплатно. Точки старта: торговый центр «Круиз» и Театральная площадь Рязани.
Кроме того, с 10 по 12 января на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» в Рязани пройдет этап Кубка России по биатлону с участием лучших биатлонистов России.
Программа рязанского этапа разделена на три соревновательных дня и включает в себя шесть гонок у мужчин и женщин — спринт, гонку преследования и большой масстарт.
Возрастное ограничение 0+.