Вертолет Ми-8 МЧС РФ вылетел в Рязанскую область на тушение ландшафтных пожаров

Напомним, в Рязанской области ликвидируют несколько природных пожаров. В селе Воскресеновка сгорело 10 домов.

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в Рязанскую область на тушение ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе «МЧС России».

Напомним, в Рязанской области ликвидируют несколько природных пожаров. В селе Воскресеновка сгорело 10 домов.

В региональном ГУ МЧС сообщали, что сильный ветер и жаркая погода стали причиной быстрого распространения огня в Спасском районе.

Видео с места происшествия можно посмотреть тут и тут.