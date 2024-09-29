Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 29
23°
Пнд, 30
20°
Втр, 01
21°
ЦБ USD 92.71 0.3 28/09
ЦБ EUR 103.47 0.28 28/09
Нал. USD 91.50 / 93.00 28/09 16:25
Нал. EUR 101.50 / 103.00 28/09 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
13 357
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
7 182
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
9 495
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
11 557
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Спасском районе ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели в Спасском районе из-за угрозы жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское.

В Спасском районе ввели режим ЧС из-за пожаров. Об этом 29 сентября сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

По его словам, режим ЧС ввели в Спасском районе из-за угрозы жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское. Кроме того, сложная обстановка сейчас в Шиловском и Рязанском районах.

«Все противопожарные силы приведены в полную готовность и оперативно реагируют на возникающие в области опасные ситуации. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на тушение ландшафтных пожаров.

Постоянно нахожусь на связи с МЧС и главами районов. Даны поручения по дополнительным мерам безопасности. Ситуацию держим на контроле», — написал губернатор.

Он попросил жителей Рязанской области воздержаться от посещения лесов, не сжигать траву и мусор на дачных и приусадебных участках.

Напомним, в Рязанской области ликвидируют несколько природных пожаров. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в регион на тушение.

В селе Воскресеновка сгорело 10 домов. В региональном ГУ МЧС сообщали, что сильный ветер и жаркая погода стали причиной быстрого распространения огня в Спасском районе.

Видео с места происшествия можно посмотреть тут и тут.