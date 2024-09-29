В Спасском районе ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в Спасском районе из-за угрозы жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское.

В Спасском районе ввели режим ЧС из-за пожаров. Об этом 29 сентября сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

По его словам, режим ЧС ввели в Спасском районе из-за угрозы жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское. Кроме того, сложная обстановка сейчас в Шиловском и Рязанском районах.

«Все противопожарные силы приведены в полную готовность и оперативно реагируют на возникающие в области опасные ситуации. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на тушение ландшафтных пожаров.

Постоянно нахожусь на связи с МЧС и главами районов. Даны поручения по дополнительным мерам безопасности. Ситуацию держим на контроле», — написал губернатор.

Он попросил жителей Рязанской области воздержаться от посещения лесов, не сжигать траву и мусор на дачных и приусадебных участках.

Напомним, в Рязанской области ликвидируют несколько природных пожаров. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в регион на тушение.

В селе Воскресеновка сгорело 10 домов. В региональном ГУ МЧС сообщали, что сильный ветер и жаркая погода стали причиной быстрого распространения огня в Спасском районе.

Видео с места происшествия можно посмотреть тут и тут.