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Очевидцы: в Спасском районе огонь «окружил» шесть населенных пунктов
По словам жителей, пожар начался с села Деревенское. Позже, как утверждают очевидцы, огонь перекинулся на другую сторону и начал распространяться вблизи населенных пунктов Воскресеновка, Зыкеево, Иванково, Малышево, Макеево и Ижевское.

В Спасском районе огонь «окружил» шесть населенных пунктов. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщили читатели 29 сентября.

По их словам, пожар начался с села Деревенское. Позже, как утверждают жители, огонь перекинулся на другую сторону и начал распространяться вблизи населенных пунктов Воскресеновка, Зыкеево, Иванково, Малышево, Макеево и Ижевское.

В воскресенье, 29 сентября, по словам собеседника РЗН. инфо, началось возгорание со стороны поселка Одоевские горы.

«Огонь буквально окружает нас! Сегодня [29 сентября] же огонь дошел до домов, начала гореть Воскресеновка», — написал житель.

Он добавил, что пожар тушат около 10 спецмашин, задействованы местные трактористы.

Другой собеседник РЗН. инфо также утверждает, что в деревне Воскресеновка горят деревянные дома. «Страшно ехать по трассе», — рассказал местный житель.

Официально информация не подтверждена. Подробности уточняются.

Напомним, жители сообщили, что огонь в Спасском районе приближался к селам.

В региональном ГУ МЧС предупредили жителей, что в регионе сохраняется высокая пожарная опасность.