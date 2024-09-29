В селе Воскресеновка Спасского района засняли горящие дома

Кадры опубликовали 29 сентября.

В селе Воскресеновка Спасского района засняли горящие дома. Кадры опубликовали в Telegram-канале «РЗН. Лайф» 29 сентября.

В комментариях к посту жители пишут, что сгорела вся деревня, уцелел только один дом.

Официально информация не подтверждена. Подробности уточняются.

Напомним, очевидцы сообщали РЗН. инфо, что в Спасском районе огонь «окружил» шесть населенных пунктов. Жители писали, что начали гореть дома. Видео с места происшествия можно посмотреть по ссылке.

В МЧС сообщали, что в регионе сохраняется высокая пожарная опасность.