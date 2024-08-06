В рязанской полиции прокомментировали пожар в доме Циолковского

Правоохранители проводят проверку.

В УМВД России по Рязанской области прокомментировали редакции РЗН. инфо пожар в доме Циолковского.

По словам ведомства, материалы о возгорании здания на улице Вознесенской, дом № 40 поступили в ОМВД России по Советскому району из регионального ГУ МЧС. В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В полиции добавили, что после проверки примут процессуальное решение.

Напомним, 30 июня в доме Циолковского произошел пожар. В МЧС рассказали подробности произошедшего.

Позже активисты сообщили, что дом подожгли неизвестные. Рязанская ОКН заявила, что сгоревший дом Циолковского восстановят. Рязанская мэрия рассказала, когда восстановят сгоревший дом Циолковского.

Кроме того, рязанское ГУ МЧС сообщило РЗН. инфо причину пожара в доме Циолковского.