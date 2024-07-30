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Рязанское ГУ МЧС назвало причину пожара в доме Циолковского
Согласно заключению, возгорание было неслучайным.

Рязанское ГУ МЧС назвало причину пожара в доме Циолковского. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

Как отметили в управлении, 11 июля ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы „Испытательная пожарная лаборатория“» представило техническое заключение с причинами пожара.

Судя по документу, пожар в доме не случаен. Возгорание могло возникнуть из-за непотушенной сигареты или из-за разведения огня в помещении.

«Причиной пожара могло быть: возгорание сгораемых материалов в очаговой зоне от термического воздействия тлеющего табачного изделия или возгорание сгораемых материалов в очаговой зоне от неустановленного источника открытого огня», — сказано в заключении.

Кроме того, в управлении сообщили, что 15 июля они передали материалы в отдел МВД Советского района по статье 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

Напомним, 30 июня в доме Циолковского произошел пожар. В МЧС рассказали подробности произошедшего.

Позже активисты сообщили, что дом подожгли неизвестные. Рязанская ОКН заявила, что сгоревший дом Циолковского восстановят. Рязанская мэрия рассказала, когда восстановят сгоревший дом Циолковского.