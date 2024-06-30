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Активисты: в доме Циолковского в Рязани неизвестные устроили поджог
В посте сказано, что ночью в воскресенье, 30 июня, в половине четвертого утра злоумышленники подожгли объект культурного наследия «Доходный дом Колемина, в котором проживал К. Э. Циолковский», второй половины XIX века.

Рязанское региональное отделение Всероссийского Общества Охраны Памятников Истории и Культуры при взаимодействии с МЧС России провело предварительное расследование обстоятельств пожара в доме Циолковского. Пост об этом опубликовали в группе «ВООПИиК Рязань».

Сказано, что ночью в воскресенье, 30 июня, в половине четвертого утра злоумышленники подожгли объект культурного наследия «Доходный дом Колемина, в котором проживал К. Э. Циолковский», второй половины XIX века.

«Очаг возгорания, откуда пошло дальнейшее распространение огня, расположен между первым и вторым этажами на деревянной лестничной клетке при входе в дом со стороны двора.

Такую версию озвучил дознаватель МЧС России, который производил обследование здания после пожара. Это наиболее „обгоревший“ участок, расположенный на самой низкой высотной отметке (огонь распространяется вверх)», — написали в посте.

Автор публикации отметил, что сгорели чердак и кровля примерно половины здания. По его словам, дом можно «спасти», если до начала осенних дождей и зимних снегопадов восстановить кровлю.

Кроме того, уточняется, что ранее в здании уже замечали неизвестных. Последнее обращение о проникновении внутрь дома направили 20 июня 2024 года.

В посте добавили, что здание расселили по программе ветхого и аварийного жилья. Все коммуникации отключили несколько лет назад.

Напомним, в воскресенье, 30 июня, в доме Циолковского произошел пожар. В МЧС рассказали подробности произошедшего.