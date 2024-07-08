Рязанская мэрия рассказала, когда арендатор восстановит сгоревший дом Циолковского

Работы должны завершить до 31 декабря 2025 года.

Рязанская мэрия рассказала редакции РЗН. инфо, когда арендатор планирует восстановить сгоревший дом Циолковского на улице Вознесенской № 40.

Как отметили в ведомстве, здание передано в арендное пользование ООО «Циолковский» по договору от 25 мая 2020 года до 24 мая 2069 года для проведения работ по сохранению культурного наследия. Письмом компания проинформировала их о мероприятиях по установлению причин возгорания и дальнейших действиях компании.

«По условиям договора научно-исследовательские, изыскательные и проектные работы должны были выполнить до 31 декабря 2023 года, а производственные работы — до 31 декабря 2025 года», — подчеркнули в мэрии.

Кроме того, в мэрии сообщили, что управлением земельных ресурсов и имущественных отношений в адрес ООО «Циолковский» направлена претензия о выплате штрафа за невыполнение договора и об обязательном содержании здания и прилегающей территории, а также проведения работ по консервации здания.

Напомним, 30 июня в доме Циолковского произошел пожар. В МЧС рассказали подробности произошедшего.

Позже активисты сообщили, что дом подожгли неизвестные.

Рязанская ОКН заявила, что сгоревший дом Циолковского восстановят.