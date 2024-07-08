Рязанская мэрия рассказала, когда арендатор восстановит сгоревший дом Циолковского

Рязанская мэрия рассказала редакции РЗН. инфо, когда арендатор планирует восстановить сгоревший дом Циолковского на улице Вознесенской № 40.
Как отметили в ведомстве, здание передано в арендное пользование ООО «Циолковский» по договору от 25 мая 2020 года до 24 мая 2069 года для проведения работ по сохранению культурного наследия. Письмом компания проинформировала их о мероприятиях по установлению причин возгорания и дальнейших действиях компании.
«По условиям договора научно-исследовательские, изыскательные и проектные работы должны были выполнить до 31 декабря 2023 года, а производственные работы — до 31 декабря 2025 года», — подчеркнули в мэрии.
Кроме того, в мэрии сообщили, что управлением земельных ресурсов и имущественных отношений в адрес ООО «Циолковский» направлена претензия о выплате штрафа за невыполнение договора и об обязательном содержании здания и прилегающей территории, а также проведения работ по консервации здания.
Напомним, 30 июня в доме Циолковского произошел пожар. В МЧС рассказали подробности произошедшего.
Позже активисты сообщили, что дом подожгли неизвестные.
Рязанская ОКН заявила, что сгоревший дом Циолковского восстановят.