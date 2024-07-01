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Рязанская инспекция по ОКН заявила, что сгоревший дом Циолковского восстановят
Отмечается, что сносить и возводить другое здание на месте памятника запрещено законодательством.

В понедельник, 1 июля, рязанская инспекция по охране культурного наследия региона рассказала, что дом Циолковского восстановят после пожара. Соответствующий комментарий ведомство оставило под постом Павла Малкова.

Как отметили в инспекции, объект культурного наследия «Доходный дом А.И. Колемина, в котором проживал К.Э. Циолковский» находится в аренде у компании ООО «Циолковский». В 2024 году арендатор разработал и согласовал с ведомством проектную документацию по сохранению памятника.

«Сейчас выясняются обстоятельства и причины его возгорания. После пользователь примет меры по его восстановлению. Несмотря на то, что дом Циолковского пострадал от огня, сносить и возводить другое здание на месте памятника запрещено законодательством», — отметили в инспекции.

Напомним, 30 июня в доме Циолковского произошел пожар.

В МЧС рассказали подробности произошедшего.