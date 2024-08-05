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В Спасском районе отменили режим ЧС
Ранее его ввели в селе Половское из-за отсутствия воды.

В селе Половское Спасского района отменили режим ЧС, который вводили из-за отсутствия воды. Пост об этом на своей странице во «ВКонтакте» разместила глава администрации района Нина Соломонова.

По ее словам, на артезианской скважине на улице Назина провели ремонт, после чего взяли пробы воды. Результаты экспертиз оказались положительными.

«Водозаборный узел работает в установленном режиме», — заключила Соломонова.

Напомним, 4 июля жители села Половское рассказали корреспонденту РЗН. инфо, что у них около двух недель нет воды. Администрация Спасского района сообщала, что причина отсутствия воды — неисправный водозаборный узел на улице Назина. К бурению новой скважины приступили 8 июля. Прокуратура контролировала ситуацию.

Позже в селе Половское из-за отсутствия воды объявили режим ЧС.