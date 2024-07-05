Названа причина отсутствия воды в рязанском селе

Об этом рассказали в администрации Спасского района. Представители ведомства сообщили, что на улице Назина в селе Половское не исправен водозаборный узел.

Администрация Спасского района в комментариях под постом Павла Малкова назвала причину отсутствия воды в рязанском селе Половское.

Сказано, что на улице Назина водозаборный узел неисправен. Насос подключен, но не дает нужное давление в системе для подачи воды.

К бурению новой скважины приступят в понедельник, 8 июля.

Напомним, в селе Половское Спасского района с 24 июня нет воды. В населенном пункте объявили чрезвычайную ситуацию. Прокуратура взяла ситуацию под контроль.