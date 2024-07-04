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В рязанском селе около двух недель нет воды
Ремонтные бригады объяснили, что воды нет в скважине, нужно составлять проект на бурение новой.

В рязанском селе Половское Спасского района с 24 июня нет воды. Об этом корреспонденту РЗН. инфо в четверг, 4 июля, сообщили местные жители.

По их словам, ремонтные бригады объяснили, что воды нет в скважине, нужно составлять проект на бурение новой. Это займет два месяца.

На данный момент вода есть в домах с личными скважинами, а это около 30 процентов семей. Остальные довольствуются водой из бочки, которую подвозят к отделению почты.

Жители говорят, что им нечем мыться. Кроме того, они беспокоятся, что погибнет урожай.

Официальная группа Спасского района в комментариях под постом Малкова ответила, что для работы идут.

Напомним, в селе Собчаково с 28 июня не было воды. Ксения Собчак заступилась за жителей.

В среду, 3 июля, возобновили подачу воды.

Фото из группы «Село Половское» во «ВКонтакте».