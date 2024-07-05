Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отсутствием воды в рязанском селе

Установлено, что в четверг, 4 июля, в населенном пункте объявлена чрезвычайная ситуация.

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отсутствием воды в селе Половское Спасского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в четверг, 4 июля, в населенном пункте объявлена чрезвычайная ситуация в связи с выходом из строя скважины, обеспечивающей водоснабжение.

Отмечается, что прокуратура внесла представление главе администрации района.

Кроме того, руководителю ресурсоснабжающей организации также внесено представление в связи с длительностью проведения ремонтных работ и необходимостью принятия мер по перерасчету платы за коммунальные услуги.

Напомним, ранее местные жители сообщили корреспонденту РЗН. Инфо об отсутствии воды в селе около двух недель.