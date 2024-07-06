В одном из районов Рязанской области объявили режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации объявили в селе Половское в Спасском районе, жители которого долгое время находятся без водоснабжения.
В одном из районов Рязанской области объявили режим ЧС. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Режим чрезвычайной ситуации объявили в селе Половское в Спасском районе, жители которого долгое время находятся без водоснабжения.
Отмечается, что ЧС в селе ввели для активизации работ по очистке артезианской скважины.
Напомним, ранее мы писали, что в селе планируют пробурить новую скважину. На это уйдет около месяца.
Дело взяли на контроль в прокуратуре области.