В одном из районов Рязанской области объявили режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации объявили в селе Половское в Спасском районе, жители которого долгое время находятся без водоснабжения.

В одном из районов Рязанской области объявили режим ЧС. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Режим чрезвычайной ситуации объявили в селе Половское в Спасском районе, жители которого долгое время находятся без водоснабжения.

Отмечается, что ЧС в селе ввели для активизации работ по очистке артезианской скважины.

Напомним, ранее мы писали, что в селе планируют пробурить новую скважину. На это уйдет около месяца.

Дело взяли на контроль в прокуратуре области.