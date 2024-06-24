Рязанцы планируют провести отпуск в Дагестане и Крыму, несмотря на ЧС

Отмечается, что заявки на бронирование туров до сих пор идут.

Рязанцы все так же планируют провести отпуск в Дагестане и Крыму после теракта и обстрела. Об этом редакции РЗН. инфо рассказали в турагентствах города.

Как отметили в «Андерсене», «Гулливере» и «Центр-Туре», жители региона не отменили ни одной брони после теракта в Махачкале и Дербенте и обстрела в Севастополе.

«Ни отмен, ни паники со стороны рязанцев не было. Заявки на бронирование до сих пор идут», — отметили в турагентствах.

Однако, по данным трех агентств, этим летом туры в Дагестан и Крым менее актуальны, но от двух до десяти броней все-таки есть.

Напомним, ВСУ атаковали город в воскресенье, 23 июня.

Число погибших выросло до четырех. 153 человека получили ранения. Появились кадры падения на побережье Севастополя одной из ракет.

Также в воскресенье, 23 июня, в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС.

Позже в Дербенте напали на церковь и синагогу.

Священнику перерезали горло.

Кроме того, выяснилось, что напавшие на Махачкалу и Дербент — приверженцы международной террористической организации.

Позже стало известно, что при теракте в Дагестане погибло 20 человек, 17 из них — полицейские.