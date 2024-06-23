«112»: в Махачкале возле горящей церкви идет перестрелка
Стало известно, что напавшие на Махачкалу и Дербент — приверженцы международной террористической организации.
В Махачкале возле горящей церкви идет перестрелка. Об этом сообщил «112».
Отмечается, что террористы заблокированы, однако продолжают отстреливаться.
Также, по данным Telegram-канала, в Дербенте звуки стрельбы не прекращаются. Силовики продолжают специальную операцию по ликвидации боевиков.
Кроме того, выяснилось, что напавшие на Махачкалу и Дербент — приверженцы международной террористической организации.
Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Дербенте напали на церковь и синагогу. Священнику перерезали горло. В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС. Сообщалось, что неизвестные расстреляли охранника.
При нападении боевиков шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.
Помимо этого, стало известно, что в Махачкале ликвидировали четырех боевиков.