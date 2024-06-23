«112»: в Махачкале возле горящей церкви идет перестрелка

Стало известно, что напавшие на Махачкалу и Дербент — приверженцы международной террористической организации.

В Махачкале возле горящей церкви идет перестрелка. Об этом сообщил «112».

Отмечается, что террористы заблокированы, однако продолжают отстреливаться.

Также, по данным Telegram-канала, в Дербенте звуки стрельбы не прекращаются. Силовики продолжают специальную операцию по ликвидации боевиков.

Кроме того, выяснилось, что напавшие на Махачкалу и Дербент — приверженцы международной террористической организации.

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Дербенте напали на церковь и синагогу. Священнику перерезали горло. В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС. Сообщалось, что неизвестные расстреляли охранника.

При нападении боевиков шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.

Помимо этого, стало известно, что в Махачкале ликвидировали четырех боевиков.