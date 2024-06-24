112: число погибших при атаке на Дагестан выросло до 20
Число погибших при нападении террористов на Дагестан выросло до 20 человек. Об этом сообщил Telegram-канал 112.
Уточняется, что среди погибших — 17 правоохранителей. Пострадали 44 человека, из них 37 правоохранителей.
Контртеррористическая операция завершилась.
Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС. Сообщалось, что неизвестные расстреляли охранника.
В Дербенте напали на церковь и синагогу. Священнику перерезали горло.