112: число погибших при атаке на Дагестан выросло до 20

Число погибших при нападении террористов на Дагестан выросло до 20 человек. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Уточняется, что среди погибших — 17 правоохранителей. Пострадали 44 человека, из них 37 правоохранителей.

Контртеррористическая операция завершилась.

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС. Сообщалось, что неизвестные расстреляли охранника.

В Дербенте напали на церковь и синагогу. Священнику перерезали горло.