BAZA: в Дербенте напали на православный храм

В Дербенте напали на православный храм. Об этом сообщила BAZA.

По данным Telegram-канала, у здания Церкви Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина была слышна стрельба и виден дым.

Сказано, что весь состав полиции города поднят по тревоге. На месте дежурят пожарные и сотрудники МВД.

По данным Telegram-канала «Осторожно новости», неизвестные также обстреляли синагогу и полицейских. Со ссылкой на МВД сообщается, что один из полицейских убит, один ранен.

Отмечается, что нападавших разыскивают. Они скрылись на белом Volkswagen Polo.

Позже стало известно, что в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС.