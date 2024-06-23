BAZA: в Дербенте напали на православный храм
В Дербенте напали на православный храм. Об этом сообщила BAZA.
По данным Telegram-канала, у здания Церкви Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина была слышна стрельба и виден дым.
Сказано, что весь состав полиции города поднят по тревоге. На месте дежурят пожарные и сотрудники МВД.
По данным Telegram-канала «Осторожно новости», неизвестные также обстреляли синагогу и полицейских. Со ссылкой на МВД сообщается, что один из полицейских убит, один ранен.
Отмечается, что нападавших разыскивают. Они скрылись на белом Volkswagen Polo.
Позже стало известно, что в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС.