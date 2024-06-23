Появились кадры падения на побережье Севастополя одной из ракет

ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Дежурными средствами ПВО четыре снаряда сбили. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета. Ее боевая часть подорвалась в воздухе над территорией города. Осколки упали в районе пляжа Учкуевка.

Появились кадры падения на побережье Севастополя одной из ракет. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как на прибрежную зону падают части украинского снаряда.

В Минобороны уточнили, что около 12.15 ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Дежурными средствами ПВО четыре снаряда сбили.

Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета. Ее боевая часть подорвалась в воздухе над территорией города. Осколки упали в районе пляжа Учкуевка.

По данным ТАСС, число погибших выросло до трех. Скончались двое детей и один взрослый. 124 человека получили ранения.

Напомним, ВСУ атаковали Севастополь в воскресенье, 23 июня. Ранее сообщалось о 14 пострадавших.