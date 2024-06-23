В Севастополе после отражения ракетной атаки ранены 14 человек

В небе над акваторией Черного моря были сбиты пять воздушных целей. Осколки снарядов упали в прибрежной зоне.

В Севастополе после отражения ракетной атаки ранены 14 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

В небе над акваторией Черного моря сбили пять воздушных целей. Осколки снарядов упали в прибрежной зоне.

По предварительной информации спасательной службы, в районе Учкуевки 12 человек, включая 2 детей, получили осколочные ранения. В Любимовке пострадали два человека.

Развожаев добавил, что на территории одного из ТСН (товарищество собственников недвижимости) на Северной стороне из-за падения осколков ракеты загорелся жилой дом.

Кроме того, в районе пансионата «Лазурь» горит лес на площади 150 квадратных метров. По словам губернатора, пожарные выехали на место происшествия.