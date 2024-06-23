В Дербенте напавшие на церковь перерезали горло священнику

Отцу Николаю было 66 лет.

В Дербенте напавшие на церковь перерезали горло священнику. Об этом сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

Отцу Николаю было 66 лет. Отмечается, что он болел.

В Махачкале, по словам Хадулаева, погиб охранник храма. Его расстреляли.

Как пишет SHOT, в Дагестане сейчас действует план «Перехват». После вооруженных нападений СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Дербенте напали на церковь и синагогу. В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС.

Позже выяснилось, что напавшие на Махачкалу и Дербент — приверженцы международной террористической организации.

Помимо этого, стало известно, что в Махачкале ликвидировали четырех боевиков.

На фото от «112» — погибший охранник в Махачкале