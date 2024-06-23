В Махачкале ликвидировали четырех боевиков

В Махачкале ликвидировали четырех боевиков. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее говорилось о ликвидации двух боевиков.

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС. Сообщалось, что неизвестные расстреляли охранника.

В Дербенте напали на церковь и синагогу. Священнику перерезали горло.

При нападении боевиков в Дагестане шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.

Кроме того, выяснилось, что напавшие на Махачкалу и Дербент — приверженцы международной террористической организации.